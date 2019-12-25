Жильцы дома на улице Гладкова остались без света из-за загоревшейся проводки

Жилой дом в Кировском районе Петербурга остался без света после того, как там загорелась проводка в щитке. Об этом местный житель рассказал в социальных сетях утром 13-го июля.
Инцидент произошел в доме №35 по улице Гладкова.
Бахнуло, погорело чуток. Мы с соседом земелькой закидывали щиток до приезда пожарных.
сообщил автор поста.
По словам мужчины, когда спасатели приехали на место, в щитке просвечивало пламя. В результате дом остался без света.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что ночью в Невском районе полыхало заброшенное здание рядом с кладбищем.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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