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Жильцы дома на улице Гладкова остались без света из-за загоревшейся проводки
Сегодня, 9:09
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nadezhda_sib

Жильцы дома на улице Гладкова остались без света из-за загоревшейся проводки

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Петербуржцы пытались потушить возгорание землей.

Жилой дом в Кировском районе Петербурга остался без света после того, как там загорелась проводка в щитке. Об этом местный житель рассказал в социальных сетях утром 13-го июля. 

Инцидент произошел в доме №35 по улице Гладкова.

Бахнуло, погорело чуток. Мы с соседом земелькой закидывали щиток до приезда пожарных.

сообщил автор поста. 

По словам мужчины, когда спасатели приехали на место, в щитке просвечивало пламя. В результате дом остался без света. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ночью в Невском районе полыхало заброшенное здание рядом с кладбищем. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: пожар, проводка, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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