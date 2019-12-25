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Ночью в Невском районе полыхала заброшенное здание рядом с кладбищем
Сегодня, 7:17
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IRINA_CHALKINA

Ночью в Невском районе полыхала заброшенное здание рядом с кладбищем

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Пожарным удалось ликвидировать возгорание за 20 минут.

В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что ночью в Невском районе полыхала заброшенное здание рядом с кладбищем. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. 

Инцидент произошел в Рыбацком в заброшенном здании, которое находится между кладбищем и трамвайным парком. Очевидцы наблюдали столб черного дыма. 

Отмечается, что пожарные ликвидировали пожар за 20 минут. Причина возгорания неизвестна. 

Ранее мы сообщали о том, что вечером в воскресенье в квартире на Кирочной вспыхнул пожар.

Фото:ДТП и ЧП Санкт-Петербург/вк

Теги: новости спб, общество, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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