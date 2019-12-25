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Жители дома на Стачек добиваются от УК ремонта сгоревшего подвала
Сегодня, 16:14
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Жители дома на Стачек добиваются от УК ремонта сгоревшего подвала

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С мая месяца помещение находится в разрушенном виде.

Жилищно-коммунальный сектор №2 Кировского района игнорирует просьбы жителей дома №16 на проспекте Стачек восстановить подвал после пожара. Об этом порталу "Городская среда" рассказал местный житель Владимир Лавров. 

Пожар в подвале произошел в начале мая. В помещении загорелся диван, оставленный сотрудниками компании ООО "Строительная перспектива", а также картон с металлом, который незаконно хранили дворники. Позже коммунальщики убрали из помещения картон и металл. Однако официальную причину пожара местным жителям не раскрывают. Владимир считает, что это был поджог. 

С мая месяца помещение находится в разрушенном виде. Несколько месяцев местные жители просят коммунальщиков отремонтировать помещение за счет средств ЖКС или сторонней организации. Однако дело так и не сдвинулось. 

Ранее мы писали, что жители дома на Большой Пушкарской спасают ценное покрытие/

Фото: Городская среда / предоставлены Владимиром Лавровым

Теги: жалобы, подвал, проспект стачек
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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