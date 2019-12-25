Жители дома на Стачек добиваются от УК ремонта сгоревшего подвала

С мая месяца помещение находится в разрушенном виде.

Жилищно-коммунальный сектор №2 Кировского района игнорирует просьбы жителей дома №16 на проспекте Стачек восстановить подвал после пожара. Об этом порталу "Городская среда" рассказал местный житель Владимир Лавров.

Пожар в подвале произошел в начале мая. В помещении загорелся диван, оставленный сотрудниками компании ООО "Строительная перспектива", а также картон с металлом, который незаконно хранили дворники. Позже коммунальщики убрали из помещения картон и металл. Однако официальную причину пожара местным жителям не раскрывают. Владимир считает, что это был поджог.

С мая месяца помещение находится в разрушенном виде. Несколько месяцев местные жители просят коммунальщиков отремонтировать помещение за счет средств ЖКС или сторонней организации. Однако дело так и не сдвинулось.

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Фото: Городская среда / предоставлены Владимиром Лавровым