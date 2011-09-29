Жильцы дома на Сахалине, где взорвался газ, получат по 30 тысяч рублей

Валерий Лимаренко назвал сумму помощи пострадавшим в Тымовском от муниципалитета.

Жильцы дома на Сахалине в поселке Тымовское, в котором предположительно взорвался бытовой газ, получат по 30 тысяч рублей от региональных властей. Соответствующей информацией с журналистами в эфире телеканала "Россия-24" поделился губернатор Валерий Лимаренко. Он пояснил, что денежные средства чиновники могут начать выплачивать уже с завтрашнего дня на немедленные нужды граждан.

30 тысяч от муниципалитета. Будем выдавать немедленно. И сейчас определяемся, какую сумму выделит областной бюджет, чтобы можно было ... купить новую мебель, потому что там все утрачено у людей. Валерий Лимаренко, глава Сахалина

Напомним, что эксперты из ГУ МЧС России сообщили о том, что в жилом пятиэтажном доме мог взорваться бытовой газ. Из-за этого обрушились пять этажей многоэтажного здания по Библиотечной улице. Речь идет о разрушении одного из подъездов. Глава региона отметил, что дом не был газифицирован. Местные власти в качестве предварительной причины чрезвычайной ситуации назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом одним из жильцов дома.

Число погибших при взрыве в доме на Сахалине возросло до девяти человек.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live