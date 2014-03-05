Жильцы дома на Корнеева в Петербурге жалуются на ржавую горячую воду

В Кировском районе из кранов течет мутная вода.

В доме на улице Корнеева, 6, в Кировском районе Петербурга с 22 июля из кранов идет горячая вода ржавого оттенка, жалобы жильцов пока не привели к устранению проблемы. Об этом сообщает "Фонтанка".

Жители дома на улице Корнеева, 6, сообщили, что с момента включения горячей воды 22 июля она имеет выраженный ржавый цвет. По их словам, подобная проблема с качеством воды наблюдалась и ранее.

За прошедшие две недели обращения поступили в ЖКС № 2 Кировского района, аварийную службу и на портал "Наш Санкт-Петербург". В ответах не указаны ни причина изменения качества воды, ни конкретные сроки устранения неисправности.

В жалобах, размещенных на городском портале, ранее указывались предполагаемые даты решения — 25 июля и 6 августа. На момент 8 августа оба обращения продолжают находиться на стадии рассмотрения.

Фото: freepik