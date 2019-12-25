Кабмин списал более 29 млрд рублей долга 12 регионов, модернизировавших ЖКХ

Документ подписан премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

Российское федеральное правительство в текущем году списало долги по бюджетным кредитам для 12 регионов страны, которые реализовали инфраструктурные проекты. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Известно, что государственную меру поддержки получили Коми, Мордовия, Чувашия, Краснодарский край, Архангельская, Волгоградская, Ивановская, Нижегородская, Омская, Тамбовская, Тульская и Ульяновская области.

В 2025 году еще 12 регионов получили возможность списания до двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму более 29 млрд рублей. Работа по списанию бюджетной задолженности регионам, инвестирующим средства в инфраструктурное развитие, ведется на постоянной основе. пресс-слкжба кабмина РФ

Власти страны заметили, что общая сумма списания долга эквивалентна объему средств, которые субъекты России потратили на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), а также переселение местного населения из аварийного жилья, на обновление общественного транспорта. Дополнительно речь ведется о финансировании развития проекта опорных населенных пунктов, реализации новых инвестиционных решений, а также докапитализации фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций (МФО)и поддержке предприятий, занимающихся управлением территориями с преференциальными налоговыми режимами. С начала 2025 года правительство списало 105,6 миллиардов рублей долгов 36 регионов, которые финансировали инфраструктурные проекты.

