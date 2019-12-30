Жильцы дома Колобовых борются с несогласованной перепланировкой

Дом является объектом культурного наследия.

Жильцы дома Колобовых, который находится на улице Ленина в Петроградском районе, пытаются не допустить перепланировку с захватом части чердака, сообщает "Фонтанка".

Жилье принадлежит фотографу Асе Есипович, чьи права защищает Олег Ро. Примечательно, что в 2013 году мужчину осудили за незаконную пристройку мансарды к зданию Главной Аптеки на Миллионной улице. Парадные и квартиры здания разрушились.

Фотограф заняла часть чердака над своим жильем, снесла все перегородки в квартире и перекрытия между чердаком и изменила трассировку общедомовых коммуникаций. Часть крыши теперь ограждена колючей проволокой.

Несколько дней назад, 14 января, Петроградский районный суд постановил вернуть чердачное помещение в первоначальный вид: восстановить межэтажные перегородки, восстановить трубопровод центрального отопления и демонтировать кирпичную стену при входе на лестничное помещение.

Для того, чтобы перепланировать помещение, тем более культурного наследия, необходимо подать документы и получить разрешение у комитета по охране памятников. Этого петербурженка, естественно, не сделала.

Что сейчас происходит в квартире Аси Есипович — неизвестно.

Ранее мы сообщали, что двое петербуржцев могут получить серьезные сроки за интимную связь с несовершеннолетней.

Фото: citywalls.ru