Двое петербуржцев могут получить серьезные сроки за интимную связь с несовершеннолетней

Молодые парни могут сесть на 20 лет.

В ссоре со своей 14-летней дочерью жительница Пушкина узнала, что школьница уже полгода сознательно вступает в интимную связь с двумя 19-летними петербуржцами. Об этом сообщает "Фонтанка".

Мать тут же сообщила в полицию: одного парня уже опросили и отпустили, второго ждут для дачи показаний. Несмотря на то, что девочка была не против связи, парням грозит статья 134 УК "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летия". Сроки по статье серьезные — от 12 до 20 лет лишения свободы. Однако могут назначить исправительные работы или символический срок.

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Фото: pxhere.com.