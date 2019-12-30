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Двое петербуржцев могут получить серьезные сроки за интимную связь с несовершеннолетней
Сегодня, 17:50
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arteliseev

Двое петербуржцев могут получить серьезные сроки за интимную связь с несовершеннолетней

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Молодые парни могут сесть на 20 лет.

В ссоре со своей 14-летней дочерью жительница Пушкина узнала, что школьница уже полгода сознательно вступает в интимную связь с двумя 19-летними петербуржцами. Об этом сообщает "Фонтанка". 

Мать тут же сообщила в полицию: одного парня уже опросили и отпустили, второго ждут для дачи показаний. Несмотря на то, что девочка была не против связи, парням грозит статья 134 УК "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летия". Сроки по статье серьезные — от 12 до 20 лет лишения свободы. Однако могут назначить исправительные работы или символический срок. 

Ранее мы сообщали, что медбрат изнасиловал медсестру во время дежурства под Петербургом.

Фото: pxhere.com.

Теги: совращение несовершенолетней
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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