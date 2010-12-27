Жильцы дома №4 по Выборгской улице смогут вернуться в квартиры

Ремонтные работы должен будет оплатить застройщик соседнего дома.

Жители дома №4 на Выборгской улице смогут вернуться в свои квартиры, но только после ремонтных работ. Их проведет застройщик соседнего дома, из-за которого в доме №4 пошли трещины. Об этом сообщила пресс-служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга.

Напомним, ранее в доме на Выборгской улице по фасаду здания образовалась трещина. Жильцов в срочном порядке пришлось эвакуировать. Представители района пообещали расселить граждан, а также определить пригодность дома.

В пятницу, 21-го июня, в администрации Выборгского района прошло совещание по этой теме. В ней приняли участие комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, ВРИО начальника Госстройнадзора Петербурга Вячеслав Захаров и глава Выборгского района Валерий Гарнец.

Как стало известно, жилой дом обследовали. Опасность разрушения конструкции здания отсутствует, оно находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Его жильца смогут вернуться в свои квартиры, но после ремонта. Им будет заниматься застройщик соседнего дома из-за которого здание и оказалось в таком состоянии. Пока он не оплатит ремонтные работы, строительство элитного дома по соседству не продолжится.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"