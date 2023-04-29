Жильцы ЖК "Граффити" в Петербурге борются с массовым нашествием грызунов

В новом жилом комплексе на Парашютной улице зафиксирован случай проникновения мышей в квартиру, что вызвало беспокойство среди жителей.

Жители жилого комплекса "Граффити" в Санкт-Петербурге столкнулись с неожиданной проблемой - нашествием грызунов. Как сообщают очевидцы, в одной из квартир дома №38 корпус 4 на улице Парашютной были замечены мыши. Комплекс был введен в эксплуатацию в 2018 году.

Одна попалась, сообщил жилец, продемонстрировавший на видео мышеловку с пойманным грызуном. По его словам, этот экземпляр оказался меньше ранее замеченных особей. Мужчина выразил намерение выпустить животное у ближайшего озера, подальше от жилых домов, сообщает 360.ru.

На данный момент соседи не сообщают о подобных проблемах в своих квартирах, что позволяет предположить локальный характер инцидента. Ситуация остается под наблюдением жильцов и управляющей компании.

Ранее суд Петербурга вынес приговор мужчине, признанному виновным в совершении серии квартирных краж.

Фото: freepik