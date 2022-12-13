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В купчинской пекарне заметили огромную крысу

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Грызун бегал по прилавку, пока пекарь старательно лепил лепешки.

Житель Купчино заметил жирную крысу в тандырной. Грызун бегал по прилавку, пока пекарь делал молочную лепешку. Об этом сообщил горожанин в группе "Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Речь идет о кафе на Южном шоссе, 41. Заведение находится возле автозаправки. 

Рататуй в тандырной. Ползает по прилавку с едой во время того, как работник делает что-то на кухне.

Автор видео

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Фото: Piter.tv

Теги: грызуны, еда, крыса в кафе, южное шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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