В купчинской пекарне заметили огромную крысу

Грызун бегал по прилавку, пока пекарь старательно лепил лепешки.

Житель Купчино заметил жирную крысу в тандырной. Грызун бегал по прилавку, пока пекарь делал молочную лепешку. Об этом сообщил горожанин в группе "Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Речь идет о кафе на Южном шоссе, 41. Заведение находится возле автозаправки.

Рататуй в тандырной. Ползает по прилавку с едой во время того, как работник делает что-то на кухне. Автор видео

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Фото: Piter.tv