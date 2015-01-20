Петербуржцев предупредили об опасном вирусе, переносимом грызунами

В Роспотребнадзоре рассказали о геморрагической лихорадке с почечным синдромом. Заболевание передается от мышей и крыс и может привести к серьезным осложнениям.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Петербургу предупредили горожан о рисках заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

В ведомстве выделили несколько путей передачи инфекции. Воздушно-пылевой возникает при вдыхании пыли, содержащей выделения грызунов. Контактный путь возможен через поврежденную кожу или слизистые при соприкосновении с зараженными объектами. Алиментарный способ передачи реализуется при употреблении воды или продуктов, не прошедших термическую обработку, в которые попали выделения переносчиков.

Среди основных признаков заболевания специалисты называют высокую температуру от 38 до 40 градусов, интенсивную головную и мышечную боль, появление сыпи и покраснений на коже, нарушения в работе почек, увеличение лимфатических узлов, а также снижение остроты зрения.

В качестве профилактических мер рекомендуется избегать мест возможного скопления грызунов, включая сараи, подвалы и заброшенные дачные постройки. Продукты следует хранить исключительно в герметичной таре. При проведении уборки в потенциально опасных помещениях необходимо использовать маски и перчатки. Для питья в период загородного отдыха рекомендуется употреблять только бутилированную или кипяченую воду.