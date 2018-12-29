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В доме на Энгельса из-за загоревшегося мопеда выгорел пятый этаж

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Мопед сгорел полностью.

В Выборгском районе Петербурге в девятиэтажном доме загорелся мопед. Из дома пришлось эвакуировать 12 человек. После пожара видео опубликовали в социальных сетях.

По информации городского управления МЧС, информация о возгорании поступила в полдень. Очаг возгорания оказался на пятом этаже дома №143к1 по проспекту Энгельса. Полыхал мопед с бензином в баке.

Пожар тушили 15 пожарных, огонь устранили в 12:44. Пострадавших нет, но мопед сгорел полностью.

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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