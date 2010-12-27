Жильцы обрушившегося дома в Петербурге требуют миллион от соседа

Из-за за "модной" перепланировки лишились жилья 30 человек.

В понедельник, 18 марта, в Петроградском районном суде прошли слушанья по делу петербургского дизайнера, который оставил без жилья 30 горожан. Об этом сообщает издание 78.ru.

Так, молодой человек решил сделать перепланировку в своей квартире. Проект был согласован с ГУЖА и КГИОП, но после этого ремонта вся парадная держалась на трех вентиляционных стояках. В итоге произошло обрушение.

Петербуржцам пришлось покинуть свои квартиры.

Сторона обвинения запросила 2 года ограничения свободы с запретом на 3 года заниматься деятельностью в области строительства, а также признать иски потерпевших на 56 млн рублей.

Сам же дизайнер на суде отметил, что причиной такой ситуации стало аварийное состояние стены дома, о котором он не знал.

Приговор будет оглашен 27 марта.

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