В Петербурге будут судить директора детдома, где 10 лет насиловали воспитанников

По версии следствия, женщина знала о преступлениях, но никуда не сообщала.

В понедельник, 18 марта, стало известно о том, что в Петербурге будут судить директора детдома Наталью Федорову, где 10 лет насиловали воспитанников. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов города.

По версии следствия, женщина знала о преступлениях, но никуда не сообщала. Так, ужасные вещи происходили в детском доме №10 на улице Ивана Черных с 31 декабря 2006 года по 18 марта 2017 года.

В результате преступного бездействия Федоровой, полагает следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников.

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