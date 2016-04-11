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Жильцы аварийного дома на Полтавской получили 24 млн рублей
Сегодня, 11:48
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lesjasap

Жильцы аварийного дома на Полтавской получили 24 млн рублей

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Судебные приставы перевели денежные средства петербуржцам в качестве возмещения ущерба.

В Центральном районе Северной столицы шестеро местных жителей получили компенсацию за признание дома аварийным. Частично некоторых петербуржцев переселили, а оставшиеся владельцы квартир здания по Полтавской улице получили более 24 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Отметим, что суд признал аварийность объекта еще в 2016 году. Дом поставлен в план на восстановительные работы.

Напомним, что Мариинский театр приглашает петербуржцев на бесплатные концерты.

Фото: Piter.tv

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Теги: аварийное здание, полтавская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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