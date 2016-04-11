Жильцы аварийного дома на Полтавской получили 24 млн рублей

Судебные приставы перевели денежные средства петербуржцам в качестве возмещения ущерба.

В Центральном районе Северной столицы шестеро местных жителей получили компенсацию за признание дома аварийным. Частично некоторых петербуржцев переселили, а оставшиеся владельцы квартир здания по Полтавской улице получили более 24 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Отметим, что суд признал аварийность объекта еще в 2016 году. Дом поставлен в план на восстановительные работы.

Напомним, что Мариинский театр приглашает петербуржцев на бесплатные концерты.

Фото: Piter.tv