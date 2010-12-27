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Мариинский театр приглашает петербуржцев на бесплатные концерты
Сегодня, 11:36
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lesjasap

Мариинский театр приглашает петербуржцев на бесплатные концерты

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"Открытые среды в Мариинском театре" продолжаются в феврале.

В Мариинском театре бесплатно приглашают на "Открытые среды" гостей. Для зрителей сыграют классические произведения Чайковского, Сан-Санса, Витали, Массне и Верачини. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения. Однако, организаторы напоминают, что количество мест ограничено: попасть в зал смогут только 170 человек.

Мероприятия в рамках заявленной программы пройдут 20 и 27 февраля в фойе Стравинского. Концерты начнутся в 14 часов дня.

Напомним, что Юрий Шевчук выступит на сцене Александринского театра.

Фото: Piter.tv

 

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Теги: бесплатный концерт, классическая музыка, мариинский театр, открытые среды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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