Мариинский театр приглашает петербуржцев на бесплатные концерты

В Мариинском театре бесплатно приглашают на "Открытые среды" гостей. Для зрителей сыграют классические произведения Чайковского, Сан-Санса, Витали, Массне и Верачини. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения. Однако, организаторы напоминают, что количество мест ограничено: попасть в зал смогут только 170 человек.
Мероприятия в рамках заявленной программы пройдут 20 и 27 февраля в фойе Стравинского. Концерты начнутся в 14 часов дня.
Напомним, что Юрий Шевчук выступит на сцене Александринского театра.
Фото: Piter.tv
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