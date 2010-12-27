Мариинский театр приглашает петербуржцев на бесплатные концерты

"Открытые среды в Мариинском театре" продолжаются в феврале.

В Мариинском театре бесплатно приглашают на "Открытые среды" гостей. Для зрителей сыграют классические произведения Чайковского, Сан-Санса, Витали, Массне и Верачини. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения. Однако, организаторы напоминают, что количество мест ограничено: попасть в зал смогут только 170 человек.

Мероприятия в рамках заявленной программы пройдут 20 и 27 февраля в фойе Стравинского. Концерты начнутся в 14 часов дня.

Напомним, что Юрий Шевчук выступит на сцене Александринского театра.

Фото: Piter.tv