Исполнитель выйдет в апреле на сцену петербургского театра, чтобы помочь раковым больным.

Музыкант Юрий Шевчук выступит на сцене Александринского театра. Лидер группы ДДТ даст благотворительный концерт для раковых больных. Мероприятие состоится вечером шестого апреля. Помогать Шевчуку будет гитарист Алексей Федичев и барабанщик Артем Мамай. По данным организаторов, собранные денежные средства с концерта будут направлены в фонд AdVita.

Стоит добавить, что с марта 2017 года ДДТ не выступали в Северной столице. Исключением стало лишь событие в рамках "Чертовой дюжины".

Фото: Piter.tv

