Музыкант Юрий Шевчук выступит на сцене Александринского театра. Лидер группы ДДТ даст благотворительный концерт для раковых больных. Мероприятие состоится вечером шестого апреля. Помогать Шевчуку будет гитарист Алексей Федичев и барабанщик Артем Мамай. По данным организаторов, собранные денежные средства с концерта будут направлены в фонд AdVita.
Стоит добавить, что с марта 2017 года ДДТ не выступали в Северной столице. Исключением стало лишь событие в рамках "Чертовой дюжины".
Фото: Piter.tv
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