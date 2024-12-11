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Задержан подозреваемый в убийстве знакомого на Полтавской

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Тело мужчина спрятал в подвал.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в 2024 году. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям Саратова 6 февраля обратился 57-летний житель города на Неве, сознавшийся в убийстве знакомого-ровесника сковородой. Это произошло в ноябре в доме 5/29 по Полтавской улице. Тело мужчина спрятал в подвал. 

В результате выезда наряда полиции в подвале обнаружили труп горожанина, его направили в морг для установления причины смерти. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что стали известны подробности по делу об убийстве женщины двухлетней давности на Комендантском проспекте. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: полтавская улица, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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