Задержан подозреваемый в убийстве знакомого на Полтавской

Тело мужчина спрятал в подвал.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в 2024 году. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям Саратова 6 февраля обратился 57-летний житель города на Неве, сознавшийся в убийстве знакомого-ровесника сковородой. Это произошло в ноябре в доме 5/29 по Полтавской улице. Тело мужчина спрятал в подвал.

В результате выезда наряда полиции в подвале обнаружили труп горожанина, его направили в морг для установления причины смерти. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что стали известны подробности по делу об убийстве женщины двухлетней давности на Комендантском проспекте.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу