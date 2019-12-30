Зарезанного мебельщика нашли на набережной Лейтенанта Шмидта

Труп молодого мужчины с признаками насильственной смерти нашли в центре Петербурга. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".
Тело нашли 13 января в двенадцатом часу ночи напротив дома 33 по набережной лейтенанта Шмидта. На спине молодого человека полицейские нашли множество колото-резаных травм.
Личность погибшего установили. Это 31-летний житель Тихвина, который проживал в коммунальной квартире в Петроградском районе. Соседка рассказала, что он работал в Купчино мебельщиком.
Служебная собака Трамонтана прошла 500 метров до дома 17 по набережной лейтенанта Шмидта и потом потеряла след.
Жительница Гатчины задушила поясом бывшего мужа-насильника, защищая дочь.
Фото: Piter.TV
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