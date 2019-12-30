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Зарезанного мебельщика нашли на набережной Лейтенанта Шмидта
Сегодня, 12:36
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nastya960

Зарезанного мебельщика нашли на набережной Лейтенанта Шмидта

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Тело нашли 13 января в двенадцатом часу ночи.

Труп молодого мужчины с признаками насильственной смерти нашли в центре Петербурга. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Тело нашли 13 января в двенадцатом часу ночи напротив дома 33 по набережной лейтенанта Шмидта. На спине молодого человека полицейские нашли множество колото-резаных травм.

Личность погибшего установили. Это 31-летний житель Тихвина, который проживал в коммунальной квартире в Петроградском районе. Соседка рассказала, что он работал в Купчино мебельщиком.

Служебная собака Трамонтана прошла 500 метров до дома 17 по набережной лейтенанта Шмидта и потом потеряла след.

Жительница Гатчины задушила поясом бывшего мужа-насильника, защищая дочь.

Фото: Piter.TV

Теги: зарезал, набарежная лейтенанта шмидта, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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