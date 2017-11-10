Жестокая схватка мангуста и кобры попала на видео

Играя в гольф очевидец наткнулся на сражающихся мангуста и кобру.

Мужчина на поле для гольфа встретил сражающихся мангуста и кобру и снял на видео.

В коротеньком видеоролике видно как мангуст пытается атаковать опасную ядовидую кобру, подбегая к ней с разных сторон. Змея же изворачивается и также пытается напасть на зверька. Чем закончилась схватка неизвестно, так как парочка скрылась в кустах.

Мангусты известны своей способностью убивать ядовитых змей. Большинству россиян эта способность знакома по произведению Редьярда Киплинга "Рики-Тики-Тави".

Видео: Instagram/andrewcoltart

Фото: свободные источники