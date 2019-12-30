Жесткое ДТП произошло на перекрестке Гражданского проспекте и Науки

По предварительной информации, есть пострадавшие.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сегодня, 26 января, около 8:25 произошло жестокое ДТП.

На Гражданском проспекте произошло столкновение автомобиля "Ниссан" и "Фольксваген Поло". После столкновения 20-летний водитель"Фольксваген Поло" выехал на тротуар, сбил 19-летнего пешехода и врезался столб.

В результате ДТП у пешехода травмы средней степени тяжести, как и у водителя "Фольксваген Поло". Известно, что пассажир, находящийся в машине, также в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля "Ниссан" не пострадал.

По данному факту проводится проверка.

Ранее мы сообщили, что маршрутка сбила женщину на проспекте Просвещения.

Видео: Piter.tv