Жесткое ДТП произошло на перекрестке Гражданского проспекте и Науки

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сегодня, 26 января, около 8:25 произошло жестокое ДТП.
На Гражданском проспекте произошло столкновение автомобиля "Ниссан" и "Фольксваген Поло". После столкновения 20-летний водитель"Фольксваген Поло" выехал на тротуар, сбил 19-летнего пешехода и врезался столб.
В результате ДТП у пешехода травмы средней степени тяжести, как и у водителя "Фольксваген Поло". Известно, что пассажир, находящийся в машине, также в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля "Ниссан" не пострадал.
По данному факту проводится проверка.
Ранее мы сообщили, что маршрутка сбила женщину на проспекте Просвещения.
Видео: Piter.tv
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