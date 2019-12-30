Маршрутка сбила женщину на проспекте Просвещения

Женщина утверждает, что переходила пешеходный переход на зеленый свет.

На проспекте Просвещения, дом №43 маршрутка сбила переходившую дорогу женщину. Об этом рассказали очевидцы в соцсети "Вконтакте".

По словам свидетелей, скорость маршрутки была небольшая, однако пенсионерка все равно получила средний вред здоровью. Очевидцы утверждают, что женщина шла на "красный", когда сама потерпевшая утверждает обратное. Сотрудники полиции проводят проверку.

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Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".