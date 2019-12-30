В Петербурге сотрудники ДПС устроили погоню за "Солярисом"

Водитель иномарки не реагировал на требования полицейских.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по СПб и ЛО, 25 января в 00:40 ночи на Предпортовой улице, 10 сотрудники ДПС попытались остановить "Хендай Солярис". Однако хозяин машины проигнорировал требования полиции, увеличил скорость и хотел скрыться.

Полицейские из Адмиралтейского, Кировского и Красносельского районов организовали погоню за автомобилем. Нарушитель создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения.

В час ночи преступника поймали у дома №144 по проспекту Ветеранов. Водителем оказался пьяный 29-летний гражданин зарубежного государства. В его отношении составили 4 протокола об административных правонарушениях.

Ранее мы сообщали, что "Мегу Парнас" эвакуировали из-за задымления.

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