Жертвой продавца газоанализаторов во Фрунзенском районе стал еще один пенсионер

На приобретение устройство мужчина потратил более 5 тыс. рублей.

Подозреваемый в мошенничестве может быть причастен еще к одному обману пенсионера во Фрунзенском районе. Неизвестный действовал по одной и той же схеме: продавал пожилым гражданам газоанализаторы, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

2 декабря в полицию поступило заявление от 86-летнего мужчины. Он рассказал, что днем ранее к нему в квартиру на Будапештской улице, 39 пришел мужчина и убедил его приобрести газоанализаторы. На устройство он потратил почти 5,5 тыс. рублей.

По мнению правоохранителей, мошенником является тот же молодой человек, который в конце ноября продал газоанализаторы пенсионерке в этом же районе.

По обоим фактам возбудили уголовные дела по статье "Мошенничество". Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В случае если вы или ваши близкие пострадали от действий указанного гражданина, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 766-02-02 или 573-63-10.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО