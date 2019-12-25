В Петербурге полицейские раскрыли мошенничество с продажей газоанализаторов пенсионерке

Потерпевшая проживает во Фрунзенском районе.

Злоумышленник под предлогом продажи газоанализаторов украл у пенсионерки 5 тыс. рублей. Спустя несколько дней женщина обратилась с заявлением в полицию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Неизвестный пришел к жительнице Будапештской улицы 1949-го года рождения 27-го ноября. После продажи газоанализаторов он завладел ее деньгами. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Накануне, 3 декабря, сотрудники уголовного розыска задержали мужчину 1999-го года рождения по подозрению в совершении данного преступления. Его поймали у дома №44 по Будапештской улице.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с Софийской улицы угнали иномарку за 3,7 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО