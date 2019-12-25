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С Софийской улицы угнали иномарку за 3,7 млн рублей
Сегодня, 8:54
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himif

С Софийской улицы угнали иномарку за 3,7 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 3 декабря, в Петербурге возбудили уголовное дело о краже по факту ноябрьского похищения иномарка. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, еще 19 ноября в полицию обратился 39-летний менеджер автомобильной компании.

Как выяснилось, у мужчины пропала дорогостоящая иномарка "Хендай Санта Фе", машину угнал неизвестный с парковки у дома №8 корпус 2 по улице Софийской. Ущерб автовладелец оценил в 3,7 млн рублей.

Ранее мы рассказывали, как злоумышленник залез ночью в кофейню в Мурино.

Фото: pixabay

Теги: кража, угон
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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