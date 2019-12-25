Жертвами коронавируса стали еще 57 петербуржцев

В целом по стране подтверждено 346 новых летальных случаев.

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 57 новых смертей от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России подтверждено 346 новых летальных случаев. Больше всего умерших за сутки в Москве – 75. После двух столиц следуют Ростовская область (17), Костромская, Московская, Нижегородская области и Удмуртская Республика (по 12), Иркутская область (10) и другие регионы РФ.

С начала пандемии жертвами коронавируса стали 26 935 россиян, выздоровели 1 171 301 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, где чаще всего петербуржцы заражаются коронавирусом.

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