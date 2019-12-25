В Роспотребнадзоре рассказали, где чаще всего петербуржцы заражаются коронавирусом

Вероятность подхватить инфекцию вырастает в общественном транспорте и торговых центрах.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Петербургу, главный санитарный врач города Наталия Башкетова в эфире телеканала "78" рассказала, где чаще всего заражаются коронавирусом. По ее словам, вероятность подхватить инфекцию вырастает в общественном транспорте и торговых центрах.

80% опрошенных (из тех, что болели коронавирусом) рассказали, что часто пользовались общественным транспортом, ходили в торговые центры и на массовые мероприятия. При этом они не надевали маски. Что касается театров и музеев, то риск заразиться там КОВИД не высок.

Ранее Роспотребнадзор допустил отмену новогодних елок в Петербурге.

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