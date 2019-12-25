Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 34 человека

Северная столица вновь возглавила список по числу смертей от COVID-19 за сутки.

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 34 новых летальных случаев от коронавирусной инфекции. Таким образом, Северная столица вновь возглавила список по числу смертей от COVID-19 за сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России за указанный период времени болезнь унесла жизни 188 человек. После Петербурга по числу коронавирусных смертей следует Москва (31). Далее в списке идут Ростовская область (10), Республика Дагестан (9), Московская, Свердловская и Иркутская области (по 7) и другие регионы РФ.

С начала пандемии в России от новой коронавирусной инфекции умерли 21 663 человека. Из больниц по выздоровлению выписали 988 576.

Ранее губернатор заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Петербурге.

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