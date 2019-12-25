Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 30 человек

По числу суточных смертей от КОВИД город на Неве занимает второе место.

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 30 новых летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По числу суточных смертей от КОВИД город на Неве занимает второе место. На первой строчке антирейтинга Москва, где за прошедшие 24 часа умерли 52 человека.

В целом по России за указанный период времени от коронавируса скончались 239 человек. После двух столиц по числу смертей от КОВИД следуют Ростовская область (9), Московская и Воронежская области (по 8) и другие регионы РФ.

С начала пандемии жертвами коронавируса стали 23 205 россиян, выздоровели 1 039 705 человек.

Ранее Беглов пригрозил закрытием предприятий за нарушение антиковидных мер.

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