Беглов пригрозил закрытием предприятий за нарушение антиковидных мер

Власти города разработали оперативный план, которого будут придерживаться в случае ухудшения обстановки.

Губернатор Петербурга Александр Беглов опубликовал на своей странице "ВКонтакте" новый пост, в котором рассказал о самых важных решениях, принятых за минувшую неделю. Особое внимание градоначальник уделил мерам противодействия коронавирусной инфекции.

Беглов заявил, что власти города разработали оперативный план, которого будут придерживаться в случае ухудшения обстановки с КОВИД. Глава Петербурга пригрозил предприятиям закрытием за нарушение антиковидных мер.

По словам губернатора, сейчас город стоит перед выбором – четко соблюдать все предписания Роспотребнадзора или вновь вводить ограничения на работу организаций. Беглов отметил, что если идти по второму пути, то это опять ударит по экономике.

Кроме того, градоначальник рассказал, что на прошлой неделе в Москве встретился с министром экономического развития Максимом Решетниковым. В ходе встречи было принято два пакета мер поддержки для предприятий Северной столицы.

Помимо этого, Беглов провел совет, темой которого стало сохранение культурного наследия. Участники мероприятия, в частности, обсудили реставрацию трех кронштадтских фортов.

С Ленобластью было подписано соглашение о создании акционерного общества. Его работа будет направлена на улучшение экологического благополучия города и 47-го региона. Также губернатор поздравил ученых – лауреатов премии правительства России в области образования.

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Фото: Instagram / beglov_official