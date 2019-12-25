Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 23 человека

В Ленобласти за сутки летальных случаев не зафиксировано.

За минувшие сутки в России от новой коронавирусной инфекции скончались 150 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Больше всего летальных случаев за указанный период времени зафиксировано в Петербурге (23), Архангельской области (14), Москве и Иркутской области (по 10). В Ленобласти за последние 24 часа от новой коронавирусной инфекции никто не умер.

Всего с начала пандемии в России выявлено 823 515 случаев заболевания. За весь период от COVID-19 скончались 13 504 человек, выздоровели 612 217 пациентов.

В Петербурге число коронавирусных больных выросло до 30 975 человек, выздоровели 23 124, умерли 1 978. В Ленобласти зафиксировали 5 757 заболевших, 4 469 выздоровевших и 56 умерших.

Ранее в Комздраве Петербурга оценили вероятность второй волны коронавируса.

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