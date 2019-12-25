В Комздраве Петербурга оценили вероятность второй волны коронавируса

Новый всплеск заболевания возможен, так как вакцины против COVID-19 все еще нет.

Глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" оценил вероятность возникновения второй волны коронавируса. По его словам, такая опасность по-прежнему сохраняется, поскольку вакцины против COVID-19 все еще нет.

Также Лисовец заявил, что сегодня в городе нет достаточного для прекращения циркуляции вируса числа людей, которые перенесли инфекцию и выработали антитела. Глава Комздрава призвал каждого "быть настороже". По его мнению, те меры, которые медики использовали в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, "должны быть наготове".

Несмотря на вероятность вспышки второй волны коронавируса, в Петербурге продолжают снимать ограничения. Так, 27 июля, в городе вступил в силу третий этап послаблений. С этого дня свою работу возобновили торговые центры, заведения общественного питания, музеи и детские сады. Подробности читайте в материале Piter.TV.

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