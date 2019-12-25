Петербург удерживает лидерство по числу смертей от коронавируса за сутки

Жертвами опасной инфекции стали еще 22 человека.

Петербург продолжает удерживать лидерство среди городов России по числу смертей от коронавируса за сутки. За прошедшие 24 часа в Северной столице зарегистрировали 22 новых летальных случая. Это почти в два раза больше, чем в Москве, где за указанный период умерли 12 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России за минувшие сутки новая коронавирусная инфекция унесла жизни 142 людей. После Петербурга и Москвы по числу смертей следуют Свердловская область (12), Ульяновская область (9), Ростовская область (5), Республика Бурятия (5) и другие регионы РФ.

С начала пандемии жертвами коронавируса стали 18 135 россиян. Из больниц по выздоровлению выписали 856 458 человек.

Ранее мы писали, что в 10 школах Петербурга зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

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