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В 10 школах Петербурга зафиксированы случаи заражения коронавирусом
Сегодня, 16:15
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nastya960

В 10 школах Петербурга зафиксированы случаи заражения коронавирусом

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В школах пока что не потребовалось вводить дополнительные ограничения.

В школах Петербурга с начала учебного года выявлены единичные случая заражения коронавирусом, речь идет о примерно десяти учреждениях. Такое заявление сделала начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

В школах пока что не потребовалось вводить дополнительные ограничения, инфекция дальше не распространилась. Тех, кто контактировал с заболевшими, каждый день осматривают и мерят у них температуру. Речь о переводе детей на дистанционное обучение пока что не идет. Учреждение может быть переведено на дистанционное обучение при отсутствии 20 и более процентов учащихся.

Сейчас в школах показатель заболеваемости ОРВИ среди детей 7-14 лет ниже эпидемиологического порога на 23,5%.

В Петербурге резко увеличилась заболеваемость COVID-19.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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