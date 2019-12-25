В 10 школах Петербурга зафиксированы случаи заражения коронавирусом

В школах пока что не потребовалось вводить дополнительные ограничения.

В школах Петербурга с начала учебного года выявлены единичные случая заражения коронавирусом, речь идет о примерно десяти учреждениях. Такое заявление сделала начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

В школах пока что не потребовалось вводить дополнительные ограничения, инфекция дальше не распространилась. Тех, кто контактировал с заболевшими, каждый день осматривают и мерят у них температуру. Речь о переводе детей на дистанционное обучение пока что не идет. Учреждение может быть переведено на дистанционное обучение при отсутствии 20 и более процентов учащихся.

Сейчас в школах показатель заболеваемости ОРВИ среди детей 7-14 лет ниже эпидемиологического порога на 23,5%.

В Петербурге резко увеличилась заболеваемость COVID-19.

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