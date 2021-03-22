Жертва скопинского маньяка описала 3,5 года в бункере

По её мнению, маньяка нужно судить за каждый случай отдельно.

Жертва скопинского маньяка Екатерина Мартынова описала 3,5 года в бункере. Рассказом она поделилась в интервью журналистке Ксении Собчак.

Мартыноква назвала приговор маньяку Виктору Мохову несправедливым. Его приговорили к 17 годам заключения.

Он нас с Леной (Елена Самохина, вторая жертва маньяка) изнасиловал не один раз, а примерно по 900. Екатерина Мартынова, жертва скопинского маньяка

По её мнению, маньяка нужно судить за каждый случай отдельно — "900 раз изначиловал, пусть 900 лет сидит в тюрьме".

Ранее скопинский маньяк пытался продать СМИ новые подробности преступлений.

Видео: Youtube/Ксения Собчак