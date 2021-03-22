Жертва скопинского маньяка описала 3,5 года в бункере

Жертва скопинского маньяка Екатерина Мартынова описала 3,5 года в бункере. Рассказом она поделилась в интервью журналистке Ксении Собчак.
Мартыноква назвала приговор маньяку Виктору Мохову несправедливым. Его приговорили к 17 годам заключения.
Он нас с Леной (Елена Самохина, вторая жертва маньяка) изнасиловал не один раз, а примерно по 900.
Екатерина Мартынова, жертва скопинского маньяка
По её мнению, маньяка нужно судить за каждый случай отдельно — "900 раз изначиловал, пусть 900 лет сидит в тюрьме".
Ранее скопинский маньяк пытался продать СМИ новые подробности преступлений.
Видео: Youtube/Ксения Собчак
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