Мошенники обманывают петербуржцев продажей несуществующих билетов

Фальшивые сайты и афиши стали новым способом кражи денег и данных граждан.

В Санкт-Петербурге граждан предупредили о мошеннических схемах с продажей билетов на концерты и стендап-выступления, которых на самом деле не существует. Злоумышленники создают фишинговые сайты с функцией оплаты билетов, через которые похищают средства и персональные данные пользователей. Об этом пишут РИА Новости.

Сайты, созданные мошенниками, имитируют официальные ресурсы: на страницах размещена афиша, схема концертного зала, адрес проведения мероприятия и кнопки "забронировать" места. После ввода данных пользователя он перенаправляется на поддельный сервис быстрых платежей, через который мошенники получают деньги и доступ к конфиденциальной информации.

Для привлечения внимания пользователей злоумышленники используют яркие баннеры и броские слоганы. Часто такие сайты выглядят убедительно и копируют дизайн реальных билетных операторов или концертных площадок.

Ранее Piter.TV сообщал, что в МВД РФ назвали фразы, по которым можно распознать звонок мошенника.

Фото: pxhere