Пострадавшая от рук бизнесмена петербурженка требует 12,5 млн рублей у его семьи

Женщина, пережившая покушение со стороны бывшего возлюбленного, подала гражданский иск к родственникам погибшего обвиняемого. Уголовное дело ранее прекратили в связи со смертью нападавшего.

Жительница Санкт-Петербурга, ставшая жертвой вооруженного нападения со стороны экс-бойфренда, обратилась в суд с требованием взыскать 12,5 млн рублей с родственников погибшего. Соответствующая информация появилась в распоряжении "КП-Петербург".

Инцидент произошел несколько месяцев назад. 53-летний предприниматель, не сумевший смириться с расставанием, выстрелил в женщину со спины, когда она выходила из театра. Злоумышленник произвел 12 выстрелов, после чего скрылся с места преступления. Пострадавшая чудом осталась жива — важные внутренние органы задеты не были.

Однако последствия оказались тяжелыми. Женщине удалили метр тонкого кишечника, зафиксированы множественные переломы костей. Она перенесла несколько операций: специалисты проводили сращение костных тканей, восстанавливали седалищный нерв, ушивали мышечные структуры брюшной полости. На данный момент пострадавшая продолжает лечение и реабилитацию.

Спустя девять месяцев после преступления уголовное дело было прекращено в связи с кончиной обвиняемого. Теперь потерпевшая инициировала гражданский процесс, требуя компенсации морального вреда. Изначально в иске указана сумма 12,5 млн рублей, но, по словам женщины, окончательный размер может быть увеличен — расходы на восстановление здоровья продолжают расти.

Первое судебное заседание назначено на 9 апреля.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге перед судом предстанет курьер мошенников из Бурятии.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу