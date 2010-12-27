Жеребьевку ЧМ-2018 открыли Путин, Инфантино и космонавты

В Москве стартовала жеребьевка Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино открыли торжественную церемонию жеребьевки ЧМ-2018 в России. Мероприятие стартовало в Кремле в 18.00: гостями шоу стали звезды мирового футбола и представители спортивной индустрии.

"Самый желанный трофей выиграет лишь команда, демонстрирующая наибольшую устойчивость. Хотелось бы пожелать успехов всем командам, и я призываю всех преданных поклонников футбола приехать в Россию и насладиться финалом 2018 года. Спасибо всем русским людям, которые трудились в течение последних семи лет, чтобы приблизить это событие. Спасибо всем 11 городов-хозяевам, которые проделали огромную работу за последние годы", - обратился Владимир Путин к собравшимся.

Приветственное слово озвучил и главный чиновник FIFA Джанни Инфантино. Он поблагодарил Россию за подготовку турнира и поприветствовал звезд мирового футбола, собравшихся в зале. Отдельно Инфантино обратился к бразильцу Пеле и советскому футболисту Никите Симоняну. После этого стартовала шоу-программа, обратный отсчет которой дала группа русских космонавтов на МКС.

Узнать результаты жеребьевки ЧМ-2018 и подробности, а также посмотреть лучшие фото и видео можно здесь: Жеребьевка Чемпионата мира по футболу 2018: смотреть онлайн, результаты, соперники сборной России.