Жеребьевка Чемпионата мира по футболу 2018: смотреть онлайн, результаты, соперники сборной России

Жеребьевка ЧМ-2018 в России в прямом эфире. Соперники сборной России и другие результаты в материале Piter.TV.

Сегодня днем, 1 декабря, в Москве состоится важнейшее спортивное событие месяца. На официальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 32 лучшие сборные команды мира узнают своих соперников. Канал Piter.TV собрал в одном месте всю важную информацию: фото и видео с жеребьевки, результаты жеребьевки ЧМ 2018 и прямую трансляцию мероприятия.

Стали известны соперники сборной России на ЧМ-2018

Жеребьевка ЧМ-2018 в России смотреть онлайн

Смотреть жеребьевку Чемпионата мира в России 2018-го года в прямом эфире можно на нескольких ресурсах. Ссылка на прямую трансляцию жеребьевки ЧМ-2018 в 18.00 от FIFA находится в открытом доступе. Наблюдать за происходящим можно на официальном сайте FIFA: http://www.fifa.com/worldcup/final-draw/ . Здесь доступны фото и текстовое описание происходящего. А прямая телевизионная трансляция уже действует на сайте телеканала "Первый канал": заходите, смотрите, получаете удовольствие - https://www.1tv.ru/live . Главный канал страны приобрел приоритетные права на это мероприятие, так что, его нельзя будет посмотреть даже на других спортивных российских каналах!

Кроме того, эксклюзивные трансляции на русском языке в формате текст+фото+инсайды можно найти на следующих ресурсах: https://vk.com/fifaworldcup, https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/1490329.html.

Жеребьевка ЧМ-2018 в России: участники, фото и видео

На жеребьевку финального этапа Мундиаля в Москву прибыли мегазвезды мирового футбола. Здесь все: от Роналдо до Пеле! Даже это фото не уместило всех звезд, которые примут участие в главном спортивном событии декабря, проходящего под эгидой FIFA.

Не менее круто выглядит и состав ведущих шоу. Первым лицом мероприятия станет легенда сборной Англии, а ныне тележурналист и большой остряк Гари Линекер. Посмотрите его Instagram, там много интересного - и о спорте, и о Москве, и о Чемпионате мира. Соведущей звезды станет настоящая красавица, а главное, журналистка, которая прекрасно знает спорт, Мария Командная. На сцену к ним во время жеребьевки поднимутся гиганты мирового футбола: Фабио Каннаваро, Карлес Пуйоль, Гордон Бэнкс, Кафе, Диего Марадона и другие. Легендой от России выступит советский нападающий Никита Симонян.

Слева не Мария Командная, а волк-Забивака

Кроме почетных гостей, ведущих жеребьевки и звезд шоу-бизнеса, в Москву приехали официальные делегации всех 32 стран-участников. Впрочем, в них как раз почти нет настоящих легенд футбола. По большей части, делегации состоят из спортивных чиновников, функционеров и тренеров сборных. Так, например, выглядят представители сборной России на жеребьевке. Кто-нибудь сможет назвать по имени хотя бы 4 человек?

Жеребьевка ЧМ-2018 в России: правила и результаты

Все просто: есть 8 групп, в которые нужно распределить 32 команды (по 4 в каждую группу). Команды разбиты на 4 корзины по силе (лидеры, хорошие команды, середняки, аутсайдеры), их сформировали в соответствии с рейтингами FIFA и результатами в отборочном турнире к ЧМ-2018. В каждую итоговую группу попадет по одной команде из 4 корзин. Кроме того, действуют правила, которые ограничивают возможность появления сборных с одного континента в одной группе (исключение - Европа).

Итак, ниже мы публикуем результаты жеребьевки ЧМ-2018 сразу после их публикации: (РАЗДЕЛ ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сборная России по традиции, как страна-хозяйка Мундиаля, расположилась в Группе А. С этой группы и начинается наш онлайн-отчет.

ГРУППА А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай

Группа B: Португалия, Испания, Иран, Марокко

Группа С: Франция, Перу, Дания, Австралия

Группа D: Аргентина, Хорватия, Исландия, Нигерия

Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

Группа G: Бельгия, Англия, Тунис, Панама

Группа H: Польша, Колумбия, Сенегал, Япония

Жеребьевка ЧМ-2018: соперники сборной России по футболу

В 18.59 жеребьевка Чемпионата мира по футболу подошла к концу. Стали известны все соперники сборной России. Ими оказались национальные команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Все они занимают в рейтинге ФИФА места выше нашей команды. Так, сильнейшей командой группы является Уругвай (21-е место в рейтинге), ниже располагается Египет (31-е место в рейтинге), а Саудовская Аравия и Россия занимают близкие 63 и 65 места.

При этом матч открытия ЧМ-2018 наши ребята сыграют именно с Саудовской Аравией. Следом сборную России ждут матчи с Египтом и Уругваем.