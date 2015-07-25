Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Спорт
Уругвай, Египет и Саудовская Аравия стали соперниками России на ЧМ-2018
Вчера, 18:42
0
Butenko
486

Уругвай, Египет и Саудовская Аравия стали соперниками России на ЧМ-2018

0
 
 

В Москве продолжается жеребьевка ЧМ-2018 по футболу в России.

На жеребьевке Чемпионата мира по футболу в Москве определен первый соперник сборной России. Им стала национальная команда Уругвая. Отметим, что бело-голубая команда считается одной из сильнейших в Латинской Америке. Она занимает 21-е место в рейтинге сборных ФИФА, в составе команды играют такие звезды как Луис Суарес и Кавани. 

Вторым соперником сборной России стала африканская команда - сборная Египта, занимающая 31-е место в рейтинге ФИФА. Еще одним противником россиян стала Саудовская Аравия. Именно игра с этой командой станет матчем открытия ЧМ-2018.  Отметим, что даже арабская сборная находится выше России в рейтинге ФИФА (63 против 65 места).

Ранее мы писали, что жеребьевку ЧМ-2018 открыли Путин, Инфантино и космонавты.

Теги: жеребьевка чемпионата мира , жеребьевка чм 2018 , сборная россии соперники
Категории: Картина дня Спорт

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5