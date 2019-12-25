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Жену экс-главы Петербурга Георгия Полтавченко похоронят на Новодевичьем кладбище
Сегодня, 14:29
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Alena_Zinovieva

Жену экс-главы Петербурга Георгия Полтавченко похоронят на Новодевичьем кладбище

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Причиной смерти женщины стал коронавирус.

Во вторник, 22 декабря, в одной из больниц Петербурга скончалась Екатерина Полтавченко – жена бывшего губернатора города. Женщина умерла на 68-м году жизни из-за коронавируса. Стало известно, что ее похоронят на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря. Об этом пишет ФАН.

Это кладбище было выбрано не случайно. Екатерину похоронят рядом с отцом экс-главы Петербурга. О дате и времени сообщат позднее.

Ранее мы писали, что в возрасте 81 года умер советский футболист и журналист Александр Василевский.

Фото: соцсети

Теги: екатерина полтавченко, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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