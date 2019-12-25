В возрасте 81 года умер советский футболист и журналист Александр Василевский

Василевский выступал за различные команды Ленинграда, в том числе сыграл один матч за "Зенит".

В воскресенье, 20 декабря, в возрасте 81 года скончался советский футболист и журналист Александр Василевский. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга.

Василевский выступал за различные команды. В начале своей карьеры он играл за мясокомбинат, Оптико-механический и Невский машиностроительные заводы, а также фабрику "Скороход". Кроме того, спортсмен играл в таких клубах как "Динамо" и "Зенит". Правда, в составе сине-бело-голубых Василевский провел лишь один матч – 23 октября 1960 года против харьковского "Авангарда". Встреча закончилась со счетом 0:0.

После окончания факультета журналистики Ленинградского государственного университета Александр Василевский устроился в молодежную редакцию Комитета по телевидению и радиовещанию СССР. Далее он стал заведующим отдела информации и спорта газеты "Ленинградский рабочий". Кроме того, работал в журнале "Аврора". Причины смерти Василевского не называются.

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Фото: пресс-служба "Зенита"