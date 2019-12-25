От коронавируса умерла жена экс-губернатора Петербурга Екатерина Полтавченко

Женщина ушла из жизни в одной из больниц города.

Во вторник, 22 декабря, в одной из петербургских больниц умерла жена бывшего губернатора Георгия Полтавченко – Екатерина. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источник.

Женщины не стало на 68-м году жизни. Причиной смерти назвали коронавирус.

Екатерина Полтавченко окончила Институт культуры по специальности библиотекаря-переводчика. Позже она выучилась на искусствоведа.

Георгий Полтавченко занимал пост губернатора Петербурга с 2011 по 2018 гг. После этого он возглавил совет директоров Объединенной судостроительной корпорации.

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Фото: соцсети