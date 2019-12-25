Умер автор мультсериала "Ну, погоди!" Александр Курляндский

Причиной смерти писателя и сценариста стало онкологическое заболевание.

В понедельник, 21 декабря, на 83-м году жизни не стало писателя и сценариста, автора книг для детей Александра Курляндского. Как сообщил телеканал "360", он не болел коронавирусом. Причиной смерти писателя стало онкологическое заболевание.

Курляндский был одним из создателей отечественного мультипликационного сериала "Ну, погоди!". Кроме того, он придумал 10 выпусков "Великолепного Гоши" и 3 выпуска "Возвращение блудного попугая". О попугае Кеше, коте Василии и вороне Кларе Курляндский позже напишет четыре повести – "Вы не были на Таити?", "А нас и здесь неплохо кормят!", "Прелестно!" и "Попугай Кеша ищет клад".

Писатель писал рассказы как для детей, так и для взрослых – пародийный боевик "Тринадцатая ножка Буша", книга "Тайны кремлевских подземелий" и др.

В 1970 и 1977 гг. был удостоен премии "Золотой теленок" "Клуба 12 стульев" издания "Литературная газета".

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Фото: Википедия / Alexei Kobelev