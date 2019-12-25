Иван Дорн стал автором музыки к новым сериям мультфильма "Ну погоди"

Музыку для новых серий перезапуска мультфильма "Ну, погоди!" написал Иван Дорн. Об этом сообщила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
Мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории. Так, в мультфильме появятся новые персонажи — сильный и добрый Барсук Тим, умный и технологически подкованный Ёжик Шу, активная и веселая Косуля Уля.
Главных же героев переработали и сделали современными. Волка и зайца озвучивают Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев.
Ранее мы сообщали о том, что Ивлеева и Элджей приняли участие в озвучке Cyberpunk 2077.
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