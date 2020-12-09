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Ивлеева и Элджей приняли участие в озвучке Cyberpunk 2077

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Выпуск игры Cyberpunk 2077 в продажу запланирован на 10 декабря.

В сети появился ролик, где российские звезды озвучивают игру Cyberpunk 2077. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале игры.

Персонажей игры озвучат Анастасия Ивлеева, Данила Поперечный, певица Нина Кравиц, шоумен Александр Гудков и рэп-исполнитель Элджей. Также в озвучании игры принял участие актер Всеволод Кузнецов.

Игра выйдет 10 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован первый тизер фанатского фильма по мотивам игры Cyberpunk 2077.

Видео: Cyberpunk 2077/YT

Теги: cyberpunk 2077, александр гудков, данила поперечный, ивлеева, элджей
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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