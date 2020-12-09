Ивлеева и Элджей приняли участие в озвучке Cyberpunk 2077

В сети появился ролик, где российские звезды озвучивают игру Cyberpunk 2077. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале игры.
Персонажей игры озвучат Анастасия Ивлеева, Данила Поперечный, певица Нина Кравиц, шоумен Александр Гудков и рэп-исполнитель Элджей. Также в озвучании игры принял участие актер Всеволод Кузнецов.
Игра выйдет 10 декабря.
Ранее мы сообщали о том, что опубликован первый тизер фанатского фильма по мотивам игры Cyberpunk 2077.
Видео: Cyberpunk 2077/YT
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