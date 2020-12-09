Ивлеева и Элджей приняли участие в озвучке Cyberpunk 2077

Выпуск игры Cyberpunk 2077 в продажу запланирован на 10 декабря.

В сети появился ролик, где российские звезды озвучивают игру Cyberpunk 2077. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале игры.

Персонажей игры озвучат Анастасия Ивлеева, Данила Поперечный, певица Нина Кравиц, шоумен Александр Гудков и рэп-исполнитель Элджей. Также в озвучании игры принял участие актер Всеволод Кузнецов.

Игра выйдет 10 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован первый тизер фанатского фильма по мотивам игры Cyberpunk 2077.

Видео: Cyberpunk 2077/YT