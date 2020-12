Опубликован первый тизер фанатского фильма по мотивам игры Cyberpunk 2077

Официальный релиз мультиплатформенной игры состоится в ночь на 10 декабря.

В среду, 9 декабря, в сети появился первый тизер фанатского фильма по мотивам игры Cyberpunk 2077. Ролик опубликован на YouTube-канале T7pro.

Фильм сняли режиссеры-любители Ви-Дан Тран и Шон Бу. Они уже известны геймерам как создатели двух короткометражек по играм серий The Last of Us и Star Wars. Также Ви-Дан Тран известен по фильмам "Призрачная шестерка" и "Шан-Чи". Кроме того, он является официальным членом команды каскадёров Джеки Чана.

Напомним, что Cyberpunk 2077 является самой ожидаемой в этом году. В игре показаны технологии, которые шагнули далеко вперед и люди получили возможность совершенствовать себя с помощью киберимплантов. В одном из тизеров разработчики подожгли интерес геймеров, показав в сюжете Киану Ривза.

Видео: T7pro/YT