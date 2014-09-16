Ушел из жизни художник мультфильма "Каникулы в Простоквашино" Владимир Вышегородцев

Причиной смерти стал сердечный приступ.

В Москве скончался художник Владимир Вышегородцев, который стал одним из создателей фильма "Каникулы в Простоквашино". Он умер 73-м году жизни. Об этом сообщили в "Союзмультфильме".

Известно, что причиной смерти стал сердечный приступ. Информация о дате и месте прощания с художником появится позже.

К работам мастера можно отнести большинство мультфильмов золотого фонда отечественной анимации. Так, он работал над проектами "Каникулы в Простоквашино", "Баба-Яга против!", "Пёс в сапогах", "Приключения Васи Куролесова", "Незнайка на Луне" и другими.

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Фото: кадр из мультфильма "Каникулы в Простоквашино"